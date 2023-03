Sánchez anima Xi Jinping a conversar amb Zelenski per fer viable el pla de pau

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat després de la seva trobada amb Xi Jinping que li ha transmès al líder xinès la "unitat" existent entre els membres de la Unió Europea enfront ldede "debilitar" el projecte europeu i el suport explícit a Ucraïna i al pla de pau presentat recentment per. En to emfàtic, ha expressat a Xi que els països de la UEque Putin intenti dividir Europa. Sánchez ha mostrat a Xi la "preocupació sobre l'agressió il·legal de Rússia a Ucraïna" i ha insistit en què sigui Ucraïna la que decideixi sobre el seu futur. També ha animat Xi a una conversa amb Zelenski per fer viable un pla de pau.Sánchez, tot i subratllar el suport d'Espanya a Ucraïna i les propostes de pau de Zelenski, ha elogiatde la Xina per presentar el seu projecte de pau i n'ha destacat dos punts: el, i el suport a la integritat territorial d'Ucraïna. "El futur no ha de ser un futur de blocs, no està escrit, no ens ve imposat", ha assenyalat Sánchez, que en tot moment ha refermat la posició cohesionada de la UE enfront la invasió russa. Sobre laa les consideracions de Sánchez, el president espanyol no ho ha aclarit i ha dit que ell només parla en nom de l'executiu espanyol.En la trobada, ha dit, s'han abordat amb profunditat els: reforçar les relacions bilaterals, potenciar les relacions entre Pequín i la UE i analitzar els desafiaments globals i de naturalesa estratègica com és la guerra a Ucraïna. Sobre les relacions entre la UE i la Xina, ha expressat que s'han acostat posicions i ha esmentat que s'ha reprès el diàleg sobre els drets humans entre Brussel·les i la Xina.En el pla de les relacions bilaterals, s'ha decidit reprendre els diàlegs d'alt nivell entre tots dos països, buscant una, i ha anunciat que es reprendran els treballs de la Comissió Mixta de Relacions Industrials i Comercials, alhora que es crearà una conselleria de finances a l'ambaixada espanyola a Pequín. També s'ha referit a un increment de l'exportació de productes espanyols com l'ametlla, el que pot beneficiar territoris com Andalusia i Múrcia.Sánchez també ha anunciat un impuls al sector del turisme i la cultura i al fet que s'ha inclòs Espanya en la llista de països on es pot viatjar en grup. Ha citat la dada que el 2019 més de 700.000 turistes xinesos van viatjar a Espanya i es vol superar aquesta xifra. Ha explicat que aquest any es convocarà una nova edició del Fòrum Turístic Espanya-Xina i ha anunciat que el primer ministre Li Qiang ha donat llum verda a obrir un nouSánchez ha comparegut davant els mitjans a l'ambaixada espanyola a Pequín. L'encontre ha convertit el líder espanyol en ela ser rebut pel mandatari xinès després de la seva reelecció formal per a un tercer mandat com a president del país, aquest mateix mes de març. Sánchez ha obtingut així una imatge potent en un context clarament electoral a Espanya i a uns mesos que Madrid es faci amb la presidència semestral de la UE. Pedro Sánchez s'ha trobat amb Xi quan es compleixende l'establiment de relacions diplomàtiques entre la Xina i Espanya, el 1973.Sánchez va viatjar a la Xina per participar en el Fòrum Econòmic de Boao. Aquest divendres al matí s'ha entrevistat amb el primer ministre,. Amb posterioritat a l'encontre amb Xi, s'ha trobat amb una altra gran figura de l'Estat, el president de l'Assemblea Popular Nacional, el parlament xinès, Zhao Laji. D'aquesta manera, s'haurà entrevistat amb els màxims dirigents del govern i de l'estat xinès.La trobada Xi-Sánchez es produeix en un context en què Pequín vol donar un salt qualitatiu en el front diplomàtic, amb la presentació del seu pla de pau per a Ucraïna. Recentment, Xi es va trobar amb Vladímir Putin a Moscou.

