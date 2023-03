Albert Roig: el fill de la pandèmia que reivindica la creació de contingut en català a les xarxes

De la pandèmia en sortiríem millor, deien alguns. La qüestió és que vam sortir, sense més ni més, amb molts canvis per davant. Altres com l'Albert Roig van poder desenvolupar habilitats que sense l'esclat de la Covid-19, el confinament i la comunicació a través de les xarxes socials no hagués esclatat. Actor i còmic de raça i professió, els vídeos humorístics a TikTok el van situar en el principal aparador d'aquesta xarxa social en la creació de contingut en llengua catalana.



Aquest fet, aquesta tria per l'idioma, ha estat un dels pals de paller de la seva personalitat online. Sense enfrontaments ni sense cap mena de confrontació, Roig fa créixer el sector català de la creació de contingut amb peces audiovisuals que sorgeixen de la broma, les anècdotes o l'actualitat que els joves catalans senten com a seva. Des de Plats Bruts, als problemes de Rodalies, a la Bad Gyal o a les bromes sobre traduccions del català al castellà.



El perfil Nom complet: Albert Roig

Plataformes: TikTok | Instagram | Twitter

Temàtiques: Humor | Actualitat | Català





Contingut:



t



Albert Roig

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor