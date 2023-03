Aitana es reinventa i abraça l'electrònica: la catalana rebenta internet en 24 hores

¡@Aitanax toma el control de la #αlphaHouse! La protagonista de la noche nos sorprende con su nueva faceta como DJ y parece que no se le da nada mal 😳🎧 pic.twitter.com/UNpnABG9em — News αitana (@NewsAitana) March 29, 2023

que ja era prolífica de per si,la cantant catalana ha presentat el single de què serà el seu nou àlbum, projecte i camí musical.Los Angeles, el nou tema que és pura electrònica, suma milions de reproduccions a totes les plataformes.La de Sant Climent de Llobregat va presentar el seu projecte, Alpha, en un esdeveniment on va punxar com a DJ i va deixar veure el seu nou enfocament electrònic.El videoclip, també, ha causat furor entre els seus fans., l'esdeveniment celebrat ahir a Madrid per als fans d'Aitana, va permetre l'entrada a tots aquells que volguessin i. De les onze de la nit a les quatre de la matinada, la cantant i el seu equip van gaudir de la festa amb tots els seus seguidors, presentant el nou rumb que suposarà el seu projecte. Aitana fa el salt al pop electrònic... i ja convençut a tothom.Per ara, el nou disc no té una data de llançament. Aitana, qui va tenir una llarga conversa ambper presentar al seu públic tot el nou projecte, va confessar que no tenia cap mena de pressa i que, fins i tot, no tenia cap col·laboració tancada pel nou disc. La cantant vol que aquest nou rumb sigui un projecte global, més enllà de "només treure un àlbum". Les festes house, com la de l'Alpha House, tindran un recorregut "per tot el món", segons va explicar ella mateixa.

