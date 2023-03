Intenta cremar viva la seva exparella a Bilbao

L'detingut aquest dijous aacusat d'agredir i causar greus, després de calar foc a la seva vestimenta, continua en dependències policials a l'espera de ser posat a disposició judicial, segons ha informat el Departament basc de Seguretat. Per part seva, la dona víctima dels fets ha hagut de ser traslladada fins a l'hospital de Cruces, a Barakaldo, on continuaEl succés es va registrar poc abans de les 16:00 de la tarda, moment en què els veïns i veïnes d'un immoble de la capital biscaïna van alertar que una dona es trobava ferida de gravetat pel que semblava a conseqüència d'una agressió . Efectius policials i sanitaris van acudir al lloc dels fets i van comprovar que la víctima presentava greus cremades i contusions en diferents parts de cos, que van fer precisa la seva evacuació al centre sanitari.Segons les informacions recollides per l'Ertzaintza -la policia del País Basc-, el causant de les lesions hauria estat la seva exparella, qui, en el transcurs d'unocorregut al domicili de la dona, va arribar a calar foc a la seva vestimenta. El presumpte agressor va ser detingut en el mateix lloc i tot seguit va ser traslladat a dependències policials on ha passat la nit.

