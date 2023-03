Borràs exigeix ser restituïda al Parlament després de la condemna

no dimitirà com a presidenta del Parlament. Ho ha deixat clar en la primera resposta en l'entrevista concedida aquest divendres a RAC1 just l'endemà que fos condemnada per corrupció pel cas de la. Borràs, de fet, ha indicat que la "interinitat" a la cambra catalana va ser provocada pels grups -- que la van suspendre del càrrec al juliol, quan se li va obrir judici oral. Borràs, a banda, ha indicat que la condemna no és per corrupció, perquè no hi ha "lucre". "Per acabar amb la, m'haurien de restituir de les meves funcions", ha ressaltat la presidenta de Junts.Preguntada sobre la petició d'indult que apareix en la sentència, Borràs ha insistit que no ha comès cap delicte, i que ho ha demostrat amb proves durant el judici. "Sempre he denunciat que és una causa de naturalesa política i que he estat objecte d'una. Deu agents dels Mossos, sota jurament i en seu judicial, han reconegut que havien fet una investigació prospectiva perquè estaven investigant una cosa per investigar-ne una altra. Anem de vulneració de dret en vulneració de dret", ha remarcat la presidenta suspesa del Parlament, que ha indicat queperquè "no s'ha culminat la independència"."Com que estem en una causa de lawfare i té tots els ingredients de la persecució política, les penes donen la justa mesura de l'aberració política. És una mesura de com incòmoda resulto", ha remarcat Borràs, que ha comparat els sumats als quatre anys i mig de presó - amb la condemna que van rebre alguns dels integrants del Govern que va impulsar l'1-O. La presidenta suspesa del Parlament ha considerat que trobarà una instància judicial que li acabarà donant la raó, perquè n'està "completament convençuda". "Tots sabem com es comporten elsquan jutgen independentistes", ha dit.Borràs s'ha mostrat "indignada" amb tots aquells que utilitzen els "atacs" de la justícia espanyola "en benefici propi". "Estic indignada amb l'independentisme que col·labora amb l'Estat del qual es vol independitzar i atropella drets i llibertats que va bé que apartin en el cas dels seus. Estic indignada perquè això impedeix que l'independentisme aconsegueixi el seu objectiu", ha remarcat la presidenta de Junts, especialment molesta amb el president de la Generalitat,, que ahir va demanar procedir al relleu al Parlament i va insistir que la causa per la qual ha estat condemnada Borràs no té res a veure amb el procés català.

