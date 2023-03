Desarticulat un grup criminal molt violent a Barcelona: eren multireincidents i atacaven de pressa

Elshan desarticulat un grup criminal de multireincidents integrat per nou homes i una dona, d'entrecomesos a. Els detinguts, que actuaven de manera organitzada, acumulen 103 antecedents des de l’estiu de l’any passat, alguns dels quals en d’altres països com França, Alemanya i Bèlgica.La banda utilitzavasostrets per desplaçar-se al centre de la ciutat i fugir de pressa després de cometre les estrebades. A més,on rebien i distribuïen el material robat. La policia ha recuperat una trentena de mòbils sostrets, una bicicleta elèctrica i vuit patinets, entre altres objectes.La investigacióen el marc dels dispositius i patrullatges realitzats en el Pla Tremall de lluita contra la multireincidència, quan es van identificar persones amb antecedents que havien ocupat diversos immobles que utilitzàvem per rebre i distribuir objectes sostrets procedents de la seva activitat delictiva diària.ciutadana de la comissaria de Gràcia va permetre interceptar i recuperar una dotzena de telèfons mòbils sostrets pel grup. A partir de la detenció de la persona que duia els terminals i de les gestions d’investigació es va poder anar identificant la resta de membres del grup i els seus líders principals.

