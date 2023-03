Després que els Mossos d'Esquadra investiguessin fins a quatre agressions als lavabos del centre comercial Màgic, la policia catalana té en marxa una altra sobre una agressió sexual produïda als lavabos de la famosa discoteca Titus. Segons ha avançat Metropoli Abierta, els fets haurien ocorregut el passat 3 de març. La víctima, un jove de 19 anys i veí de Tarragona, va ser assaltat per un home.El noi va sortir de festa amb unes amigues a l'establiment i en un moment de la nit. Segons el digital i el testimoni de la mateixa víctima,i els va explicar a les noies que l'acompanyaven que un home l’havia agredit sexualment.Segons ha indicat el diari digital,i els va demanar als joves què estava passant. En conèixer els fetsEls responsables de la discoteca també haurien procedit a tancar el bany on suposadament es va produir l’agressió i haurien alertat el(SEM) que es va desplaçar fins a la zona d'oci per atendre la víctima.

