Notícies del 30 de març de 2023

19:47 Salut oferirà incentius per cobrir els llocs lluny de Barcelona



Salut oferirà incentius als professionals sanitaris per als llocs més difícils de cobrir, que solen ser els allunyats de l'àrea metropolitana de Barcelona i altres ciutats. Seran complements econòmics i facilitats en habitatge o transport. És una de les mesures del pla de Salut davant la manca de professionals, en què també planteja convenis per facilitar que metges especialistes d'un centre prestin serveis en un altre (entre hospitals o amb els CAP). A més, incrementa les places universitàries de Medicina, amb 145 més el curs que ve, i d'Infermeria, amb 640 més que s'hauran creat entre aquest curs i el proper.

16:35 La metròpolis de Barcelona va recollir selectivament el 39,3% dels residus l’any passat



La metròpolis de Barcelona va generar l’any passat 1,4 milions de tones de residus, l’equivalent a 445 quilos per habitant i any (dos quilos menys que el 2021). Del total, un 39,3% dels residus (577.278 tones) es van recollir selectivament, el que suposa un nou rècord històric amb un lleuger increment de l’1,1% respecte de l’any anterior. Malgrat aquesta millora, que s’ha produït en gairebé totes les fraccions, l’índex de recollida selectiva queda encara molt lluny del 55% marcat per la UE per al 2025. De fet, 28 dels 36 municipis metropolitans no assoleixen l’objectiu europeu de recollir selectivament el 50% dels residus el 2022.



16:18 Interior i el Port de Barcelona signen un acord per ubicar-hi una futura comissaria dels Mossos



El Departament d'Interior i el Port de Barcelona han signat un acord aquest dijous que preveu ubicar una futura comissaria dels Mossos d'Esquadra al Port. L'acord preveu la cessió d'unes instal·lacions i l'adequació d'aquestes a les necessitats operatives del cos policial. La cessió de les instal·lacions es farà un cop passada la Copa Amèrica i quan el Port disposi d'uns espais que no s'alliberaran fins al desembre del 2024. A partir de llavors i una vegada es disposi de l'espai s'adequarà. El que sí que se sap ja és que la futura comissaria inclourà una Oficina d'Atenció al Ciutadà conjunta amb la Policia Portuària.



12:23 La gestió forestal pot afavorir que arribi més aigua als rius?



En els darrers 25 anys la superfície dels boscos ha crescut un 10% i ja ocupa un 64% de Catalunya. Això, sumat al canvi climàtic i a la poca gestió forestal, fa que els arbres necessitin molta més aigua per sobreviure i, per tant, cada cop hi ha menys aigua que s'escola cap als rius i aqüífers. Ara, en un context de sequera perllongada, un projecte impulsat pel CTFC i l'ACA vol estudiar si amb un tipus de gestió forestal determinada -anomenada ecohidrològica- es pot aconseguir que els boscos no necessitin tanta aigua. I que s'incrementi fins a un 30% l'aportació d'aigua als rius.

12:23 Objectiu: triplicar les plantes de biogàs fins al 2030



En plena cursa per accelerar la transició energètica, el Govern també aposta per multiplicar la capacitat de producció de biogàs. Actualment, a Catalunya hi ha una cinquantena d'instal·lacions i el Departament d'Acció Climàtica pretén que se'n posin en servei 90 més fins al 2030. Ho ha anunciat la consellera Teresa Jordà aquest dijous en el marc del segon congrés BIT de bioeconomia, que se celebra a Vic, amb l'anunci d'una primera dotació de 25 milions d'euros per subvencionar aquestes instal·lacions.



12:11 Ferran Bel recorda que la "confrontació intel·ligent" de Clara Ponsatí no hauria estat possible sense la reforma del codi penal



Ferran Bel, diputat del PDECat al Congrés, ha recordat que la "confrontació intel·ligent" que propugna Clara Ponsatí amb el seu retorn no hauria estat possible sense la reforma del codi penal, que el PDECat va validar i Junts no va votar. "Aquesta confrontació intel·ligent es produeix perquè alguns, de forma intel·ligent, vam fer possible que es modifiqués el codi penal al Congrés dels Diputats. La mateixa consellera Ponsatí va reconèixer que, si no s'hagués fet aquesta modificació del codi penal, ella no hauria tornat", ha dit Bel al programa Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4.



11:26 ÚLTIMA HORA



Quatre anys i mig de presó per a Laura Borràs i 9 anys d'inhabilitació per prevaricació