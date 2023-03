Donald Trump, imputat per subornar una actriu porno

Terrabastall a la política dels Estats Units.aquest divendres pel presumpte suborn a una actriu pornogràfica. "Per primera vegada en la història de la nostra nació, un president ha estat imputat. Em consola validar que ningú no està per sobre de la llei, ni tan sols un expresident", ha declarat, antic advocat del Trump, a la CNN, implicat en la trama.L'actriu implicada és. El seu nom ja va saltar a la primera línia mediàtica durant la campanya presidencial de 2016.havia ofert a Trump la possibilitat de declarar en aquest cas de presumpte suborn, en què Cohen va ser part instrumental en lliurar a Clifford uns 130.000 dòlars (120.000 euros) para no revelar que va mantenir suposades relacions amb el magnat fa gairebé 20 anys.Aquest moviment va ser una gestió realitzada de, la companyia de Trump, durant la campanya electoral de 2016. El seu equip legal portava setmanes anticipant que Trump acabaria imputat i ja està ultimant la seva estratègia. Segons fonts de la CNN,i té previst donar un discurs després de l'audiència preliminar.

