Alerta per salmonel·losi a sis països europeus per la ingesta de carn de kebab

Alerta sanitària a Europa. El, per les sigles en anglès) ha activat les alarmes per un brot "transfronterer i persistent" de salmonel·losi Virchow ST16, que ha estat detectada en humans a cinc països de la Unió -(111), els(32),(26),(4),(2)- al(32) i als(1), amb un total de 210 casos.Les autoritats sanitàries parlen d'un brot "persistent" perquè està, quan es va detectar el primer cas. Una feina de detecció que s'ha fet mitjançant entrevistes, investigacions de rastreig i anàlisis, que van mostrar que el causant de la malaltia és la carn de pollastre contaminada que es distribueix a nombrosos establiments de kebab.Aquestes peces de carn, fet que fa impossible establir la font primària de la infecció i obliga a seqüenciar-les. Per dur a terme aquesta tasca titànica, l'ECDC s'ha mostrat disposada a ajudar els països afectats i els de l'entorn.

