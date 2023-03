Neymar perd un milió d'euros jugant al pòquer en directe... i se'n riu

Neymar ha perdido 1 millón de € jugando al póker y esta ha sido su reacción en directo pic.twitter.com/Dus8BcWyUM — ceciarmy (@ceciarmy) March 29, 2023

L'astre brasiler i nou president de la Kings League del seu país,, torna a estar sota el focus mediàtic després de la darrera extravagància que ha protagonitzat aquesta setmana.L'extrem delestà lesionat i ocupa el seu temps lliure, entre altres coses, jugant al pòquer per internet i retransmetent les seves timbes en directe per. Si bé, la darrera partida no va acabar com li hauria agradat.En una estona, va perdre fins a un milió d'euros i la seva reacció ha aixecat polseguera. Lluny d'entristir-se, enfadar-se o preocupar-se, Neymar va optar per fer broma i riure's de la desfeta. Posa la cançó dei s'esplaia amb un espectacle de mímica i comèdia mentre els seus amics li riuen les gràcies per videotrucada.Probablement, el seu patrimoni no s'ha vist massa afectat per la pèrdua de diners, però la imatge ha rebut nombroses crítiques a les xarxes socials. Per a més inri, el seu compte deva ser hackejat hores després i es van filtrar diversos missatges que, posteriorment, va eliminar.

