Yung Beef col·lapsa el centre de Madrid llançant centenars de bitllets

YUNG BEEF tirando 10.000€ en billetes, en pleno Callao, para la promoción de ‘GANGSTER PARADISE’ pic.twitter.com/QENB1G4bRF — 𝕲𝕽𝕴𝕹𝕯𝕴𝕹’ (@WhatsGRINDIN) March 30, 2023

Escena estrambòtica aquesta matí a, al barri cèntric de Callao. El cantant de trapha optat per llançar centenars de bitllets pels aires al punt exacte on havia citat els seus seguidors per les xarxes socials com a acte de presentació del seu nou àlbum, Gansta Paradise.Els més fidels han aconseguit el millor lloc per replegar el màxim nombre de paper verd, però l'escena ha atret molts altres vianants que simplement passaven per la zona.s'han acabat congregant davant els cinemes que presideixen una petita esplanada per aprofitar la pluja de diners al més pur estil de La Casa de Papel.La multitud ha acabat, que no havia estat tallada -les autoritats municipals ni tan sols sabien que s'anava a produir l'escena-. Si bé, no ha calgut lamentar cap incident destacable. Yung Beef ha anat caminant i llançant bitllets fins a l'hotel Santo Domingo, on ha entrat per alliberar-se de la filera de persones que el perseguien.

