Com funcionen les diputacions?

Què són els partits judicials?

Qui pot ser i qui tria els diputats provincials?

Qui governa a les quatre diputacions catalanes?

Quants representants té cada partit a les diputacions catalanes?

Barcelona: PSC 16, ERC 16, Junts 7, En Comú Podem 5, Ciutadans 4, PP 2, Tot per Terrassa 1.

16, 16, 7, 5, 4, 2, 1. Girona: Junts 11, ERC 9, PSC 4, CUP 1, Independents de la Selva 1, Tots per l'Empordà 1.

1, 1, 1. Tarragona: ERC 11, Junts 8, PSC 7, Ciutadans 1.

Lleida: ERC 11, Junts 9, PSC 3, Comú de Lleida 1, Ciutadans 1.

Les eleccions municipals del pròxim 28 de maig no només triarà els regidors dels 947 municipis de. Dels milions de vots que hi haurà a les urnes la nit dels comicis, també en sortirà la composició de lesdel país pels pròxims quatre anys. A Catalunya n'hi ha quatre, una per demarcació:. A Espanya n'hi ha 41, tres de les quals són forals.La conformació de les quatre diputacions del país s'estableix amb els, les divisions territorials que estableix l'administració de. En aquest cas, s'utilitzen per repartir els diferentsagrupant, d'acord amb el nombre d'habitants de cada territori, i establint el nombre de diputats provincials.Elsde cada formació són nomenats pels mateixos partits. El requisit, però, és que aquestes persones també han d'haver estat elegits com a regidors en les eleccions municipals i, per tant, forma part d'algun dels consistoris de la demarcació. El nombre de diputats que ostenta cada partit es calcula de la mateixa manera que la resta de processos electorals, a través de laActualment, la Diputació de Barcelona està governada pel PSC, ambal capdavant, gràcies al pacte amb Junts. Pel que fa a Girona, el president és, de Junts, gràcies a l'acord amb ERC. A Tarragona,, d'ERC, és la presidenta arran del pacte amb Junts. Per últim, a Lleida ésqui dirigeix la Diputació, d'ERC, i en acord també amb Junts.Arran dels resultats de les eleccions municipals del 2019, així va quedar el repartiment de diputats provincials en les quatre diputacions del país:

