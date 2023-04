El lloc on s'acumulen més bacteris en un avió et sorprendrà

Si en una casa s'acumula fàcilment la brutícia, imagineu-vos en un. La falta de ventilació, la quantitat d'hores que passen els passatgers i passatgeres sense sortir-ne i el poc temps entre trajecte i trajecte que té el personal per netejar-ho tot a fons converteix aquest mitjà de transport en unL'any passat, el web de comparació de vols en línia Travel Math va contractar els serveis d'un microbiòleg que va prendre 26 mostres en cinc instal·lacions aeroportuàries dels Estats Units i en quatre vols d'aerolínies per fer un estudi a fons sobre la brutícia als avions. Te n'expliquem les conclusions.És possible que, quan has llegit el titular, el primer indret que t'ha vingut al cap és elo els seients. És normal que sigui així, però anaves equivocada o equivocat. El veritable niu de gèrmens en un avió sorprendrà pràcticament tothom (hi ha gent per tot).Segons ha demostrat la investigació de Travel Math, el lloc amb més bacteris d'un avió és la: on mengem i, a vegades, recolzem el cap per descansar una mica. Aquesta petita superfície registra de mitjana(UFC), un valor que indica el grau de contaminació microbiològica d'un ambient. Es tracta d'una quantitat molt elevada de bacteris tenint en compte que la sortida de l'aire condicionat i la cisterna del lavabo registren 285 UFC i la sivella del cinturó unes 230. Per això mateix, l'informe recomana als i a les viatgeres que evitin que els aliments entrin en contacte amb la safata.PeròPrecisament pel que dèiem al començament, el personal de vol acostuma a tenir poca estona per netejar entre vols, i menys encara per netejar a fons les safates, que sovint estan plegades. El que podem fer és passar unaper sobre la safata o bé un paper mullat per netejar ni que sigui superficialment la superfície per viatjar més tranquil·lament.

