​Neix la primera comunitat energètica local impulsada pel Govern

Arreu del país s'estan constituint. En algunes ocasions les impulsen els ajuntaments, en altres només associacions i veïns. En comarques com Osona, fins i tot, ja s'ha format laque les aplega. Ara, eltambé se suma a aquest moviment i impulsala seva primera comunitat energètica. Una prova pilot que es podria reproduir en altres poblacions del país.El projecte pilot de comunitat energètica del Perelló suposarà unaentre l'empresa pública Infraestructures.cat i aquest ajuntament del. Consistirà en una teulada solar d'unai una capacitat per produir 158.700 kWh anuals.Estarà instal·lada a la coberta de l'i, des d'aquest punt, es distribuirà energia entre unadel municipi, en funció dels coeficients de repartiment acordats. Concretament, donarà servei a l'escola de música, l'hotel d'entitats, la casa de cultura, el mateix edifici consistorial, el camp de futbol i altres equipaments educatius.La comunitat energètica està formada per Infraestructures.cat, l'Ajuntament del Perelló i el Consell Comarcal del Baix Ebre, però s'hi podrien adherir altres municipis. De moment, segons fonts de la conselleria,. També expliquen aque la intenció és reproduir aquesta prova pilot en altres municipis del país, tot i que ara mateix no tenen definit ni calendari ni el nombre d'actuacions previstes.La constitució de la comunitat energètica del Perelló, amb les obres ja molt avançades, ha comptat amb la presència del consellerque ha clausurat una jornada de debat dedicada a l'impuls d'iniciatives públiques com aquesta per assolir la sobirania energètica.El titular de Territori ha assegurat que projectes com el del Perelló "ens fan una mica més resistents davant les situacions de crisi" perquè generen "". En aquest sentit, ha recordat que l'objectiu és "la transició verda, en favor d'un model de creixement respectuós amb el medi ambient i climàticament neutre".

