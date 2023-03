La situació més incòmoda al «Zona Franca»: «Qui és Danae Boronat?»

😂 Això d'ahir al #ZonaFrancaTV3 va ser un GRAN MOMENT de TELEVISIÓ. Mireu l'entrevista sencera amb la Julieta (@akajuuuu) aquí 👉🏻 https://t.co/6bE9HPJ8x3 🪩 pic.twitter.com/ZB88PWjOTG — Zona Franca (@ZonaFrancaTV3) March 30, 2023

La presentadora delde TV3,, va viure la nit d'aquest dimecres una de les escenes més incòmodes des que es va posar al timó del programa. La convidada de la nit va ser la cantant barcelonina, que va demostrar no conèixer la persona darrere la taula de la presentadora durant la secció d'"Com veus la Danae entrevistant", va començar el col·laborador. "Home, m'encanta!" va contestar Julieta, en un exercici d'hipocresia improvisada, com es veuria poc després. Garcia va continuar demanant-li l'opinió sobre la presentadora, fins que la cantant va haver de reconèixer que desconeixia de qui li parlava. "", va demanar.", va posar cullerada Garcia. "Merda, quina vergonya. Qui és?", va repetir l'entrevistada. "Et donaré una pista: l'hauràs vist", li va deixar entreveure el seu contertulià, fet que va ser suficient perquè la cantant s'adonés del seu làpsus. "", va tallar Boronat, notablement incòmode. Un moment que cap de les dues oblidarà.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor