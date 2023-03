Turull veu acreditat el «lawfare» contra Borràs i defensa que continuï com a presidenta de Junts

Borràs es "rebel·la"

El secretari general de, ha assenyalat aquest dimecres, poques hores després de conèixer la sentència contra Laura Borràs -quatre anys i mig de presó i tretze d'inhabilitació pel cas de corrupció a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)-, que es tracta d'una decisió que. Per tant, ha defensat que continuï sent la presidenta del partit, perquè els estatuts marquen que en condemnes perhi ha una excepció que permet continuar en els càrrecs interns si es demostra que hi ha un component de persecució política. El dirigent de Junts, que sempre ha prioritzat la unitat de la formació per sobre dels desencontres entre sectors, ha evitat pronunciar-se sobre si cal abordar un relleu a la presidència del Parlament, tot i que ha remarcat la necessitat de centrar els esforços en la batalla jurícia per esquivar l'amenaça latent de la(JEC).En una resposta posterior, Turull ha indicat que qui té la potestat de destituir la presidenta del partit -o el secretari general- és la militància, de manera que ha emmarcat qualsevol decisió en el marc d'un congrés, com marquen també els estatuts. Aquest dijous no s'ha reunit la direcció -s'han focalitzat en fer costat a Borràs, com ha quedat clar en el xat de la cúpula-, però sí que hi ha hagut un parlament -sense preguntes- de la presidenta condemnada i la roda de premsa posterior del secretari general. Preguntat sobre l'que suggereixen els magistrats, el dirigent de Junts ha insistit en la idea que"No estem sorpresos. Estem molt indignats. El procés judicial ha estat ple d'irregularitats des del principi fins al final. La pitjor injustícia és la justícia simulada", ha remarcat Turull, que ha ressaltat que la "persecució" és "evident". El secretari general de la formació ha assenyalat que Junts sempre prendrà les decisions pensant en les "conviccions" i no en les "injustícies". "Mai ens han doblegat, i aquesta vegada", ha remarcat el dirigent de la formació, que ha expressat tot el suport a Borràs. La sentència, que ha insistit que no és ferma, no generarà cap "distracció" dins del partit, perquè continuaran treballant "pel país i per la independència".La sentència, de 133 pàgines -inclòs el vot particular-, també condemnaa dos anys de presó i aa un any i dos mesos. Tots dos van pactar amb la Fiscalia per rebaixar les penes a canvi d'incriminar Borràs. El tribunal considera provat que les adjudicacions a Herrero per crear la web de la Institució es van fer "prescindint de tot procediment regular, va fer fallida tots els principis que regeixen en matèria de contractació pública, entre ells els de publicitat, lliure concurrència i transparència". Segons els jutges, Borràs va adjudicar contractes a Herrero "de manera completament aliena a qualsevol procediment de contractació". La decisió del TSJC. Es pot recórrer al Tribunal Suprem i, després, al Tribunal Constitucional, abans de portar el cas a Europa. Fins que no sigui una condemna ferma, no es podrà analitzar cap petició d'indult, que en tot cas l'haurà de concedir el govern espanyol.El tribunal conclou que Borràs va fer aquestes adjudicacions sabent que no complia amb els requisits legals, esquivant el-la normativa deia que s'havia de prioritzar encarregar a aquest organisme les qüestions tecnològiques de la Generalitat- i obviant que els contractes d'obra i servei "havien de ser subjectes als procediments de contractació vigents i vinculants per a les administracions públiques". Segons la sala, l'adjudicació a Herrero havia de ser una, però després es van fer contractes menors per fer els pagaments a l'informàtic. Això era per donar "cobertura formal i administrativa" a un procediment que era irregular. "S'estava fraccionant de manera fictícia els trebals ja adjudicats dea Herrero, per evitar el pagament sense traves que poguessin arribar dels serveis d'intervenció de la Generalitat", diu la sentència.La presidenta del partit ha arribat a les portes del Parlament poc abans de la una del migdia, agafada de la mà del seu marit i la seva filla. Allà l'esperava una àmplia representació de Junts, en una voluntat de mostrar tancament de files cap a la presidenta del seu partit. Hi eren Turull; el president del grup parlamentari, Albert Batet; desenes de diputats i alguns del seu cercle més estret com Autora Madaula i Francesc de Dalmases. L'últim en arribar ha estat l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, que ha demanat deixar vacant el càrrec. També davant d'ells, Borràs ha assegurat que no ha tingut un judici just, i que el procés judicial estava "pervertit" des d'un inici. Però ha remarcat que no es resignarà ni doblegarà: "Jo emi la continuaré combatent. Soc una persona íntegra i no he comès cap delicte".

