Els partits demanen a Borràs que s'aparti i plantegen un relleu a la presidència del Parlament

L'independentisme tornarà a proclamar la batalla a la JEC

Pressió de tots els partits excepte Junts contra la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs , després d'haver estat condemnada a quatre anys i mig de presó per delictes vinculats amb la corrupció. PSC, ERC, CUP, comuns i els partits de la dreta han demanat en bloc la seva, que faci un pas al costat, i poder activar d'una vegada per totes elal capdavant de la cambra catalana, que es troba en una situació d'interinitat des del mes de juliol, quan Borràs va ser suspesa perquè se li va obrir judici oral pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes.La situació al Parlament a hores d'ara és. El reglament estableix que no es pot retirar l'acta d'un diputat fins que aquest tingui una. Això, portat a la pràctica, implica que per moltes peticions dels partits, no es podria rellevar Borràs al capdavant de la cambra fins que es produís la confirmació judicial. Aquí entra en el terreny de joc, però, la petició dels partits de la dreta a la Junta Electoral Central () perquè li retiri immediatament la seva acta. En cas que això passés, els partits independentistes ja han avançat quedel Parlament.Sigui com sigui, la petició de la dimissió ha estat unànime per part de tots els grups, tot i que el més suau a l'hora de demanar-la ha estat ERC, exsocis de Junts al Govern. En una compareixença des del Parlament, la portaveu, no ha demanat explícitament que s'aparti, si bé l'ha convidat a fer-ho: "Si fos d'ERC ja hauria plegat. Per coherència és el que hauria de fer tothom". Vilalta ha situat el cas de Borràs com a "molt greu", però també ha opinat que en cap cas hauria d'entrar a la. Així ho ha dit en una línia similar al que han dit altres veus d'ERC com l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ha titllat la sentència d'"absolutament desproporcionada".Des del PSC, en canvi, sense pèls a la llengua li han exigit que faci un "pas al costat". Així ho ha demanat la portaveu parlamentària,, que també ha manifestat que la seva formació, com fa dies que proclama, allargarà la mà a la resta de formacions per situar una nova presidència a la cambra catalana. Ara bé, això no es podria produir sense una decisió de Borràs, que els socialistes esperen que faci per "responsabilitat política".Latambé vol que Borràs faci un pas al costat. En l'inici de la seva intervenció, el diputat Xavier Pellicer ha acusat la presidenta de Junts d'haver fet un "mal servei a l'independentisme" havent utilitzat el procés per protegir-se quan es tractava d'un cas de corrupció. "Lamentem que Borràs hagi posat per sobre els seus propis interessos als del país, i que hagi utilitzat el procés per intentar tapar la seva mala praxi", ha dit. Malgrat el distanciament amb ERC, els anticapitalistes també han assegurat que en el moment que s'activi un relleu en la presidència, faran tot el possible perquè no recaigui en partits no independentistes.Finalment des dels comunsha cridat a passar a l'acció. La presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha anunciat que aquesta mateixa tarda contactarà amb tots els grups -excepte Vox- per concertar unaper posar fil a l'agulla a la substitució de Borràs. Ara bé, ha recordat que per poder-ho activar, és "imprescindible que dimiteixi", una petició que també ha fet. Ha acusat Borràs d'haver fet servir el Parlament com a escut, i ha assegurat que Catalunya "no mereix" aquesta situació. Així mateix, sobre la petició d'que també ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que haurà de resoldre el govern espanyol, Albiach ha assegurat que no en són "partidaris" quan es tracta de casos de corrupció.Més enllà de demanar un pas al costat, tant ERC com la CUP, amb presència a la mesa, han assegurat que quan arribi l'ordre de la JEC per retirar l'escó a Borràs, plantaran la batalla perquè es tracta de defensar la "sobirania" del Parlament. És el mateix que es va activar quan es va intentar -sense èxit- preservar l'escó de l'exdiputat de la CUP, si bé els republicans i els anticapitalistes remarquen que no es tracta de casos amb la mateixa naturalesa, ja que un era per "repressió contra l'independentisme" i l'altra és un cas de "corrupció".

