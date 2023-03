La UB demana apartar una prestigiosa investigadora que hauria obligat una alumna a cuidar del seu fill

La Universitat de Barcelona () ha proposatdesprés que la seva doctoranda hagi comunicat presumpte assetjament laboral, han afirmat fonts de la UB aquest dijous a Europa Press. Segons ha avançat eldiario.es, la investigadora és premi nacional de recerca del 2021 i va serper la comunitat estudiantil, una en concret per presumptament fer "de mainadera del seu fill".Fonts de la UB han informat que la professional en qüestió forma part de la Facultat de Geografia i Història i, a més a més, és la directora de tesi de la doctoranda. L'estudiant va comunicar el cas el juny de 2022 a la Unitat contra violències masclistes de la UB, es va activar el protocol i es va fer un estudi de la incidència, amb un informe al cap de dos mesos.Han explicat que s'està, i que s'espera que la resolució definitiva estigui a finals d'abril, per la qual cosa la investigadora de moment continua formant part de la UB, ja que "s'ha de respectar el procediment".Des de la facultat han volgut subratllar que "des del primer moment es van posar en marxa mesures d'acompanyament" a la doctoranda, com el cessament de tota comunicació amb la investigadora i acompanyar-la amb mesures que evitessin el contacte entre ambdues.Segons apunten les fonts, la doctoranda "al·legavaa causa del presumpte assetjament laboral per part de la seva directora de tesi". La universitat, però, ha afirmat que "s'ha actuat de manera ferma i contundent" perquè aquesta investigadora deixi de formar de la facultat.

