L'ACM fa balanç del mandat: executa un 83% de les accions i integra tots els municipis

La central de compres fa 10 anys

Un 83% de les actuacions previstes iniciades i la(ACM). És el balanç que el president de l’entitat municipal, ha fet aquest dimecres en roda de premsa, dels quatre anys de mandat que es tanquen amb el canvi d’un cicle electoral, marcat, segons ha explicat, per les actuacions que s’han fet per pal·liar els efectes de la pandèmia i per haver diversificat de la–que aquest 2023 fa 10 anys– a sectors com la consultaria i la redacció d’obres públiques pels municipis.La creació de noves oficines, l’acompanyament als municipis, la demanda de mesures legislatives o la tasca formativa han estat elsonha fet actuacions. Des del 2021 s’han creatdedicades a la hisenda local, la contractació pública local i els fons europeus. Amb l’entrada dels darrers ajuntaments a l’entitat, es pretén consolidar l’ACM com a interlocutor del món local amb les institucions catalanes.En aquest sentit, Soler ha reclamaten negociacions com la de les. La setmana passada el parlament va convalidar el decret llei amb les accions per afrontar la sequera, que segons Soler penalitzen els Ajuntaments. "No ens poden donar l'esquena", considera el president que confia que se’ls tingui en compte per la proposició de llei que el Parlament haurà de redactar i votar en les properes setmanes.Respecte als eixos vertebradors, el suport tècnic als consistori s’ha fomentat el suport de l’entitat perque, per qüestions de magnitud, els projectes municipals de vegades necessiten. “No volem que els projectes d’administracions es quedin al calaix per culpa dels tràmits”, ha destacat el president. Per fer-ho efectiu l’ACM té en funcionament lades del novembre del 2021. Aquesta eina s’ha centrat sobretot en àmbits com les modificacions de plans urbanístics, la contractació d’enllumenat públic o la tramitació de plans per catalogar masies o altres construccions rurals.El final de mandat coincideix amb els, l’eina de compra a l’engròs que l’ACM posa a disposició dels Ajuntaments per oferir materials de necessitat comuna –des de cotxes de policia al subministrament de gas natural– a un preu reduït., una xifra que ha augmentat arran de la incorporació de nous serveis com lal’per tramitar expedients o la instal·lació de. Per primer cop, l’import de contractació ha arribat als 300 milions d’euros anuals.A nivell legislatiu, durant aquest mandat s’ha posat sobre la taula la tramitació de la llei de contractes del sector públic, lao l’. Les reivindicacions s’han materialitzat en 63 projectes normatius, que, segonsson resultat de les activitats de debat i enquestes fetes amb els ajuntaments perquè tinguin un dogma normatiu en àmbits sectorials como els. A més d’aquestes activitats, a nivell formatiu l’ACM ha realitzat 21 edicions dels deu postgraus que gestionen, amb la incorporació de tres cursos nous.

