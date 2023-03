Mor d'un infart un estudiant francès mentre realitzava un examen d'Economia

Situació tràgica en la celebració delsEl passat 21 de març un alumne de 19 anys va perdre la vida mentre realitzava un examen d'Economia a l'institutde la ciutat deSegons expliquen els mitjans locals, en Nadir, que realitzava la prova amb normalitat, es va desplomar al cap de pocs minuts després de donar l'avís que no es trobava bé.Les circumstàncies de la mort han aixecat una onada d'indignació a França -que viu un període molt convuls arran de les protestes per la reforma de les pensions-.va estar estès a terra durant molta estona tot i la presència de fins a vuit adults a l'aula on se celebraven els exàmens. En el moment en el qual van arribar els serveis sanitaris i el van traslladar a l'hospital ja era massa tard.El ministre d'Educació,ha afirmat que es realitzarà una extensa investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i ha expressat el seu condol a la família. Els testimonis, amics i companys del jove, exigeixen responsabilitats al centre perquè consideren que si haguessin actuat abans per ajudar-lo podrien haver-li salvat la vida.

