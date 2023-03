Activistes climàtics llancen pintura vermella a la façana del Congrés dels Diputats

han llançat pintura vermella a la façana delaquest dijous per denunciar la "inacció" del govern espanyol davant la crisi climàtica. L'acció, reivindicada pels col·lectius, l'han dut a terme una desena de persones.El portaveu del grup,, ha justificat la iniciativa perquè un any després que fessin la mateixa protesta llançanta la cambra baixa, "no s'ha fet res". "Cal reduir les emissions de forma dràstica. No hi ha més temps i els governs no fan res", ha afirmat en declaracions als mitjans.De Santos també ha denunciat que aquest matí els activistes que van llançar pintura han declarat als jutjats dei ho ha considerat una "distopia". En aquella ocasió el Congrés va xifrar en 3.000 euros els danys causats, informe en què se sustenta l'acció de la. Tot i això,van exigir a la presidenta de la cambra,, la retirada del que definien com una "acusació fake".

