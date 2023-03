Anul·lat l'acomiadament d'un treballador que jugava a pàdel en horari laboral

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (. L'agència EFE ha tingut accés aquesta setmana a la sentència, amb data de l'1 de març. Entre d'altres, l'empresa va contractar un detectiu privat per certificar que l'home es dedicava a jugar a pàdel, anar al gimnàs, portar i recollir la filla de l'escola, i prendre quelcom amb els amics, entre d'altres mentre treballava.Així, va certificar que l'individu feia un horari diferent de l'establert, però els seus advocats han defensat que això no afectava el seu rendiment. De fet,. Els lletrats de l'home també van al·legar que complia els seus objectius al 100% i, per tant, fer la jornada de manera flexible no afectava el seu rendiment. L'empresa, però, va opinar que la seva actitud no era correcta i va rebaixar l'assoliment dels objectius al 66,5%.El cas afecta un comercial de l'empresa, que es dedica a fer productes per a la cura dels ulls. Concretament, les funcions del professional consistien a definir i executar la política comercial en grans comptes a l'Estat i a Portugal, captar nova clientela, trobar noves oportunitats de negoci o gestionar pressupostos. El Tribunal entén que no es tracta d'un treball d'"administratiu, teleoperador o peó", que comporti ser en el seu lloc de treball de manera fixa i sense moure's durant tota la jornada. Per contra, ha defensat que és un treball dinàmic que implica estar a l'aguait durant tot el dia, cosa que el treballador feia a través del seu mòbil.L'home va entrar a la companyia l'any 2011 amb un salari mensual demés 227,86 de retribució en espècie i un horari de treball de 9:30 del matí a 17:30 de la tarda, amb flexibilitat d'entrada i sortida i incloent. El 2021 l'empresa li va entregar una carta d'acomiadament disciplinari.

