Rússia deté un periodista del «The Wall Street Journal» acusat d'espiar per als Estats Units

aquest dijous el periodista, que treballa per al diari estatunidenc The Wall Street Journal, per suposades activitats d'espionatge, segons ha confirmat el Servei Federal de Seguretat (FSB). "L'FSB ha detingut les activitats il·legals del ciutadà estatunidenc Evan Gershkovich, nascut el 1991 i corresponsal de l'oficina a Moscou del diari The Wall Street Journal, acreditat davant el Ministeri d'Exteriors rus, per", ha expressat.Així, ha ressaltat que el periodista, que ha estat detingut a la ciutat d'Ekaterinburg i s'enfronta a una, és sospitós d'"actuar seguint ordres dels Estats Units per recopilar informacions que constitueixen secrets d'Estat sobre les activitats d'una de les empreses del complex industrial-militar rus".El periodista hauria estat recaptant, propietat de l'oligarca Yevgeni Prigozhin, pròxim al president rus, Vladímir, i que ha enviat mercenaris a Ucraïna. L'últim article de Gershkovich publicat per The Wall Street Journal data del 28 de març sota el titular L'economia de Rússia està començant a enfonsar-se.Gershkovich va treballar prèviament per a l'agència francesa de notíciesi el diari rus The Moscow Times. Així mateix, ha publicat a The New York Times, The Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy i Politico Europe, entre altres mitjans, segons recull la seva pàgina web.

