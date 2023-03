Un incendi crema per complet un famós restaurant de «Joc de Cartes»

Elsde la Generalitat han estabilitzat unque ha fet col·lapsar el restaurant del càmping, el Fusta Mar, ubicat al municipi de Roda de Berà (Tarragonès), segons ha avançat El caso i han confirmat fonts del cos. Es tracta d'un dels restaurants que van ser protagonistes del prestigiós programa de TV3 Joc de Cartes. Tot i la feina incessant dels Bombers, que s'han desplaçat fins al lloc del foc amb, no s'ha pogut fer res per salvar l'estructura, que s'ha esfondrat.L’avís s’ha rebut pocs minuts després de les 7:00 del matí i a hores d’ara el cos català encara treballa per sufocar les flames, que han baixat d'intensitat. Es dona la circumstància que es tracta d’una, de forma que el foc ha avançat amb rapidesa i ha afectat tot l'edifici.Tal com va quedar palès al concurs presentat pel xef, el restaurant de la costa tarragonina tenia com a objectiu traslladar als paladars dels clients i clientes l'essència del far west. Al capdavant del projecte, hi ereni la seva parella,. Fusta Mar no només era un espai gastronòmic, entre les seves parets també s’hi havien celebrat concerts i actes socials per persones de fora del càmping.Ara, tota la feina es trasllada alsd'Esquadra, que faran una primera investigació per descartar que hi hagi hagut alguna mena deamb l'ocorregut. També entraran un primer atestat al jutjat de guàrdia per poder esclarir, si és possible, les causes del foc.

