El nou curs escolar començarà el 6 de setembre per a infantil, primària i ESO

Avançar l'inici de curs ja estava previst

començarà el dimecres 6 de setembre en les etapes d’infantil, primària i ESO. Pel que fa a la Formació Professional (FP) i l'alumnat de batxillerat, el curs començarà el dimarts 12 de setembre. Ho ha avançat El Periódico.El conseller,compareixerà aquest matí per concretar-ho però ha enviat una carta als docents aquest dijous al matí. El curs passat el curs va començar el dilluns dia 5 per a infantil i primària i el dia 7 per a l’ESO, però enguany s’ha unificat tot en una mateixa data. Pel que fa a les tardes de setembre, Educació ja va deixar clar que serien lectives, a diferència del curs passat.La d'avançar l'inici de curs és la proposta que ha quedat com a opció més ben valorada en l'estudi que s'ha fet a partir de fer una vintena d'entrevistes amb personal del món de l'educació, i amb una setantena d'entrevistes a docents, famílies, sindicats i experts. Se'ls van plantejar cinc opcions diferents sobre com hauria de ser l'arrencada del curs, des de mantenir les tardes de lleure, fins a fer les dues primeres setmanes amb intensitats diferenciades de presència del lleure. L'opció més votada entre els enquestats ha estat la de fer totes les tardes amb classe. Si bé aquesta proposta no ha estat tan popular entre els docents, que s'han inclinat per mantenir les tardes de lleure.

