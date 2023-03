La inflació cau al 3,3% respecte a l'any passat, quan els preus es van disparar per la guerra a Ucraïna

L'Índex de Preus de Consum () ha pujat un 0,4% al març amb relació al mes anterior i ha retallat més de 2,5 punts la seva taxa interanual, fins al, el valor més baix des d'agost de 2021, segons les dades avançades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística ().Aquesta moderació de la taxa de creixement interanual de l'IPC situa la inflació en el seu, quan es va registrar també una taxa del 3,3%, i suposa trencar amb dos mesos consecutius d'ascensos que van portar l'IPC fins al 6% el mes de febrer passat. Estadística ha atribuït el menor creixement dels preus al març a, enfront del repunt que van experimentar en igual mes de 2022.L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la(sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al març va baixar una dècima, fins al 7,5%, situant-se 4,2 punts per sobre de l'IPC general i en els seus valors més alts en més de 40 anys. La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital,, ja havia avançat que la inflació es moderaria el març.Fonts del seu Departament han ressaltat que la dada de març és gairebé tres vegades inferior a la registrada un any abans, a banda de ser la "més baixa des d'agost de 2021". Segons Economia, el descens "sostingut" del preu de l'electricitat derivat de l'anomenadai la resta de mesures adoptades per l'executiu estatal per contenir els preus han estat factors "clau" perquè "la inflació espanyola se situï entre les més baixes d'Europa". La dada de març haurà de ser confirmada per Estadística a mitjan mes que ve. En termes mensuals (febrer sobre gener), l'IPC va registrar un augment del 0,4%.

