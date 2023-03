Prudència amb Borràs

El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dijous en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la SER Catalunya que portarà unadesprés de les eleccions municipals -no ha posat una data concreta, però sí que ha descartat fer-ho abans dels comicis- i després que hi hagi una feina específica per part d'un grup d'experts liderat per Marc Sanjaume . En tot cas, la proposta haurà de tenir l'aval de la cambra catalana abans d'elevar-la al president del govern espanyol,. "En la situació actual no podem continuar", ha remarcat el dirigent d'ERC, que ha desafiat els qui descarten la via acordada a plantejar una alternativa independentista "viable".Aragonès ha indicat que es va assabentar del retorn de Clara Ponsatí pels mitjans de comunicació, però igualment ha "celebrat" que hagi pogut posar els peus a Catalunya. Ha evitat qualsevol crítica a l'eurodiputada de Junts, que sí que havia verbalitzat atacs contra ERC i contra el Govern. "No contribuiré a fer gran cap esquerda entre independentistes", ha apuntat sobre l'exconsellera d'Ensenyament, que va retreure a Aragonès i a, jutjada per desobediència per l'1-O i consellera d'Acció Exterior, portar una bandera d'Espanya "tres vegades més gran que la catalana" en el viatge a l'de fa dues setmanes.El president, en tot cas, ha remarcat que sense la reforma del codi penal Ponsatí no hauria pogut tornar a Catalunya. "Era important reduir la capacitat repressiva. Tothom que se'n beneficiï, ho celebrem", ha apuntat Aragonès. Sobre la situació de Marta Rovira , ha indicat que sovint s'ha "banalitzat" l'exili en comparació amb la presó. "Expresso el màxim respecte per la seva situació. Afecta molt la situació de les famílies. Tot l'acompanyament en les decisions que adoptin en la seva", ha remarcat el dirigent d'ERC.Pel que fa a la sentència sobre, presidenta de, pel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Aragonès ha evitat qualsevol valoració prèvia. La decisió del(TSJC) es farà pública aquest dijous a les dotze de migdia, que és quan estan citades les parts. Una eventual condemna tindria múltiples implicacions, perquè podria afectar tant la seva situació a Junts -la continuïtat en el lideratge s'hauria de dirimir a la comissió de garanties- com a la presidència del. En aquest cas, està suspesa de les seves funcions des del juliol, quan es va dictar l'obertura de judici oral Preguntat sobre la, ha indicat que la situació és "molt difícil", amb trenta mesos per sota de la quantitat de pluges que seria recomanable. "Hem anat prenent mesures. Si estem en una situació sense decisions dràstiques és perquè s'han activat les dessalinitzadores. Tenim molt recorregut", ha apuntat Aragonès, que ha donat per fet que hi haurà sequeres "més freqüents". "Si estem activant tot això és perquè hi ha un risc. No es pot amagar el risc a la població", ha apuntat el president, que està obert a "parlar" sobre omplir piscines públiques. "Necessitem un compromís compartit", ha remarcat el dirigent d'ERC, sobre la relació amb els

