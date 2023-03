El Kun Agüero pateix una petita arrítmia en directe amb Ibai

Elvan protagonitzar ahir a la nit un moment delicat que els va esborrar el somriure durant uns minuts. L'exdavanter argentí va patir una petita arrítmia quan es trobava en directe per streaming amb el seu company de la Kings League . En un moment de la retransmissió, tots dos estaven parlant tan tranquil·lament quan, com es pot veure a les imatges, Agüero fa un gest de molèstia i deixa de parlar. Es toca el pit i no diu res. Llanos, que coneix la situació sanitària, li pregunta si es troba bé.Agüero, intentant ser conscient del que havia passat,. En aquell moment, l'streamer basc decideix posar-se seriós i li recomana a l'exjugador del Barça que vagin al metge. L'argentí, fins i tot, es va prendre el pols i va explicar a l'audiència -i a Ibai- que, en el cas que li hagués donat una arrítmia de veritat, li saltaria una notificació "perquè duu un xip".Després d'aquest petit ensurt, que semblava que provocaria el tancament del directe de tots dos,i va seguir amb l'streaming al costat del seu company president de la Kings. L'argentí es va haver de retirar del futbol quan militava al Futbol Club Barcelona per aquests problemes de cor després que una arrítmia l'afectés de manera severa en ple partit amb l'equip blaugrana.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor