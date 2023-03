Notícies del 29 de març de 2023

20:37 Els partits independentistes volen que Rajoy comparegui a la comissió de l'Operació Catalunya, però el PSOE l'exclou



Els partits independentistes coincideixen a demanar que comparegui l'expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy a la comissió d'investigació al Congrés sobre l'Operació Catalunya. Tanmateix, el PSOE l'obvia i no l'ha inclòs en la seva llista de compareixents. Els socialistes, per contra, sí que demanen que compareguin excàrrecs del govern de Rajoy com Jorge Fernández Díaz, exministre d'Interior; María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa; i Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat. El termini per registrar les propostes acabava aquest dimecres a les 20 h. Demà dijous la comissió presidida pel portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, es reunirà quan finalitzi el ple per votar el pla de treball i les compareixences.

20:09 Barcelona s'autoavalua com a model de ciutat "dels 15 minuts"



La ciutat comtal s'ha posat a prova en una rèplica virtual del municipi desenvolupada pel Barcelona Supercomputing Center. El programa determina si la provisió d'equipaments com les biblioteques permet que qualsevol ciutadà en tingui un màxim 15 minuts caminant. En aquesta primera fase s'ha pogut testejar, per exemple, la cobertura a peu de les parades de metro abans i després de l'obertura de les futures línies L8 i L9 o la xarxa de biblioteques abans i després de la darrera que s'ha construït. Així doncs, el projecte permetrà crear un pla urbanístic més complet.

18:55 Els Mossos busquen tres homes com a autors dels cartells despectius sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall



Els Mossos d'Esquadra han confirmat que busquen tres homes com a autors dels cartells despectius sobre l'Alzheimer de Pasqual Maragall que van aparèixer entorn d'algunes seus d'ERC de Barcelona, tal com ha avançat ElNacional. La policia catalana va obrir una investigació d'ofici sobre el fet i el cas està en mans de la Unitat Central de Delictes d'Odi i de Discriminació. De moment s'han recollit imatges gravades per càmeres de les zones que mostren els tres individus a cara descoberta, i ara la policia treballa per identificar-los. El cartell mostrava l'exalcalde de Barcelona, que pateix la malaltia des de fa anys, i el seu germà Ernest, alcaldable per ERC a la ciutat, sota una llegenda que deia "Fora l'Alzheimer de Barcelona".

16:44 Saül Gordillo denuncia Principal per acomiadament improcedent o nul i per vulneració de la presumpció d’innocència



El periodista Saül Gordillo ha presentat una demanda contra Principal en considerar que el seu acomiadament del mitjà digital va ser “nul o improcedent”. Segons ha explicat Principal, Gordillo ha reclamat una indemnització per danys morals de 450.015 euros en cas d’acomiadament improcedent i ha al·legat que es van vulnerar els seus drets fonamentals de defensa, a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la presumpció d’innocència. Gordillo, actualment investigat, va ser destituït el passat gener després de dues denúncies d’agressió sexual de redactores del diari digital. El periodista també ha acusat els mitjans d’haver fet un seguiment informatiu del cas “parcial, tendenciós i incriminatori”.

13:26 La sentència del cas Borràs es notificarà aquest dijous al migdia



Ja hi ha data per a la sentència del judici a Laura Borràs per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Segons ha pogut confirmar Nació, serà a partir d'aquest dijous al migdia, quan es comunicarà la decisió a les diferents parts, citades a partir de les 12 hores.

11:28 El bateria d'Els Pets Joan Reig encapçalarà la llista d'ERC a Constantí Joan Reig, bateria d'Els Pets, serà l’alcaldable d'ERC a Constantí a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. “La secció local fa temps que em demana que faci aquest pas endavant i, ara, entre tots, hem decidit que és el moment d’encapçalar la llista”, ha declarat en un vídeo. Reig, músic professional des de fa més de 40 anys, és i ha sigut activista cultural. Ha col·laborat des de sempre amb entitats del poble, com el grup de Teatre Parroquial, la Societat el Casino, el Grup d’Armats o la Unió de Pagesos. "Tot i el canvi al capdavant de la llista, els valors del partit són els mateixos de sempre: transparència i fer polítiques d'esquerres, republicanes i feministes”, afegeix el músic i alcaldable d'ERC.

10:30 Serret diu que no vol respondre cap de les parts, tampoc el seu advocat, Iñigo Iruin



La consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, no ha volgut respondre cap de les part, tampoc el seu advocat, Iñigo Iruin, arquitecte del seu retorn ara fa dos anys. Sí que ha demanat fer "una declaració", cosa que el tribunal ha rebutjat i l'ha emplaçat a fer-la en el torn d'última paraula. "La defensa té dret a contestar o no durant la fase de l'interrogatori, si no vol respondre, la prova de l'interrogatori acaba. En última paraula podrà dir el que vulgui", ha afirmat. El seu advocat s'hi ha oposat, argumentant que això vulnera el seu dret de defensa. "L'interrogatori i el dret d'última paraula són tràmits diferents, de naturalesa diferent", ha afirmat. Per sortir del pas, Iruin li ha fet una pregunta i Serret ha fet la declaració en "resposta" a aquesta pregunta.

10:22 La defensa de Serret qüestiona que l'Advocacia de l'Estat pugui ser acusació en el judici



La defensa de Serret, en el marc de les qüestions prèvies, ha demanat que Serret pugui seguir la vista des del seu costat, per poder-s'hi comunicar més fàcilment, i que l'acusada pugui declarar després de la pràctica de la prova. Això ho ha acceptat el tribunal, recordant també que hi ha poca prova per practicar, únicament la documental. La tercera petició de l'advocat Iruin ha estat més extensa, per intentar apartar l'Advocacia de l'Estat del procediment per manca de legitimació per exercir com a acusació. A les portes del TSJC, prop d'un centenar de persones -bàsicament membres dels partits i les entitats sobiranistes- s'ha concentrat per donar suport a Serret. L'actual consellera d'Exteriors va tornar a Catalunya el març de 2021, poc després de ser elegida diputada per ERC al Parlament, i es va posar a disposició del Tribunal Suprem, que la va deixar en llibertat

09:54 Junqueras defensa que el futur de Catalunya passa pel referèndum



El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha dit que fer un referèndum no és delicte, sinó un exercici “democràtic i imprescindible”. En aquest sentit, ha dit que així ho defensen països democràtics com el Canadà. “Defensem la democràcia i la lluita contra la repressió”, ha dit, i ha defensat que cal un referèndum i aconseguir la fi de la repressió. Junqueras ha celebrat el retorn de Clara Ponsatí i no ha respost les crítiques. “És la supressió del delicte de sedició el que permet que Ponsatí torni”, ha dit, i ha recordat la feina feta conjuntament amb la dirigent de Junts.

09:51 Aragonès reivindica la perseverança de Serret i denuncia que el conflicte amb l’Estat continua



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat la preservança de Meritxell Serret en la defensa del dret d’autodeterminació i la independència de Catalunya, i ha denunciat que el conflicte polític amb l’Estat continua i que només es resoldrà votant. Aragonès ha celebrat el retorn de Clara Ponsatí, i ha lamentat que la repressió continuï. Amb tot, ha evitat respondre les crítiques de Ponsatí i ha manifestat respecte per a tots represaliats. “El retorn s’ha produït en condicions més favorables per la reforma del codi penal”, ha afirmat.