El ciberassetjament a periodistes i corresponsals, protagonistes del nou Anuari Media.cat

L'es fa gran. La 12a edició de la revista s'ha presentat aquest dimecres en un acte al, de la mà dels periodistes, autors de reportatges de l’Anuari, el president del Grup de Periodistes Ramon Barnils,, la coordinadora de l’Anuari Mèdia.cat,, i el degà del. Enguany, l'Anuari s'ha renovat tant de format com d'aposta, amb l'objectiu de ser una radiografia del periodisme i la comunicació a Catalunya. Fins ara l'eix central de la revista havia estat el tractament dels silencis mediàtics.En aquest sentit, Enric Borràs, president del, ha apuntat que “l'Anuari Mèdia.cat va començar el 2011 com un altaveu per assenyalar i explicar els temes més silenciats pels mitjans, però des de llavors,. Des del Grup de Periodistes Ramon Barnils creiem que ara el que més necessitem és debat públic i reflexió sobre el present i el futur de la professió". La nova publicació també ha fet. Tant el disseny de pàgines com la portada– de l'il·lustrador Jordi Calvís– s'han actualitzat perquè siguin més visuals.