Una fotografia feta des de Catalunya, escollida imatge del dia de la NASA

La "fotografia astronòmica del dia" (APOD, per les sigles en anglès) escollida per la NASA aquest dimecres és una imatge feta des de Prades, al Baix Camp. Es tracta d'una captura de la Nebulosa del Dofí, una estrella massiva que es convertirà en supernova i l'autor és Aleix Roig, especialitzat en astrofotografia de paisatge i de cel profund i un dels responsables del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades.



La mateixa fotografia, a més, ja va ser premiada pel Royal Observatory Greenwich de Londres i National Geographic la va incloure entre les tres més populars del 2022. La imatge resultant publicada aquest dimecres per la NASA és el resultat de més de 58 hores d'imatges capturades al llarg de 15 dies.

Per als astrofotògrafs, obtenir un APOD suposa "un". Des de Parc Astronòmic recorden que "el cel fosc de Prades reuneix unes condicions idònies" per observar fenòmens astronòmics com el del cometa que s'acosta a la terra aquests dies. La zona compta amb una bona estabilitat atmosfèrica i uns alts nivells de foscor, als quals ha contribuït un canvi d'enllumenat al municipi de Prades i l'entorn.El cel fosc de Prades va aconseguir la certificació de cel fosc protegit més gran d'Europa al voltant d'un parc natural i el municipi també disposa de la certificació internacional deamb altres 21 municipis de la zona actuant com a altaveu per atraure visitants de tot el món.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor