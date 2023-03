Mor un home de 78 anys en un accident a Àger

Unhaaquest dimecres a(Noguera) en un accident de, segons ha informat els Bombers. Els fets han tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda.Segons ha pogut saber l'ACN, la víctima és un home deque era a la zona de vacances. Els Bombers expliquen que la caiguda ha tingut lloc uns 50 metres per sota de la zona de l'enlairament de Raudoral.Dues dotacions terrestres del parc d'Àger, així com la unitat de rescat amb l'helicòpter, efectius del Grup d'Actuacions Especials () i el metge del Sistema d'Emergències Mèdiques () s'han desplaçat fins a l'indret. S'han practicat maniobres de reanimació a la víctima però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida.Fins al lloc també s'ha desplaçat l'helicòpter, la Unitat d'Intervenció a Muntanya i dues patrulles dels, per gestionar les tasques judicials d'aixecament del cos. El SEM ha activat l'helicòpter i una ambulància amb suport psicològic. La investigació dels fets anirà a càrrec de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria (UTSA) dels Mossos d'Esquadra.

