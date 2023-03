Els nous plans del govern Colau a la Meridiana: la fi d'un «mur» i l'expulsió d'autocars

Heu convertit #LaSagreraMeridiana en una terminal de busos @bcn_ajuntament @Mobilitat_AMB. Son centenars de busos al dia i els veïns de @avvlasagrera estem cansats. Aquí ja no es pot respirar! 😷 pic.twitter.com/oCkPKYPqBD — Guillem Olivares (@GuillemOlivares) July 15, 2019



Adeu a una "frontera" i una calçada

Vista aèria actual del tram de l'avinguda Meridiana que es vol transformar Foto: Ajuntament de Barcelona

Vista aèria simulada del tram a transformar a l'avinguda Meridiana Foto: Ajuntament de Barcelona

El govern de BComú i PSC vol acabar el mandat traient pit del màxim de quilòmetres transformats o ideats arreu de la ciutat. I l'avinguda Meridiana és una dels últims plans que l'executiu municipal vol deixar amb els deures avançats, ara que acaben etapa de govern. Per això, aquest dimecres, el consistori ha presentat la idea inicial que deixen oberta per a la remodelació que quedarà pendent per al mandat següent:. Un projecte en què els estudis previs preveuenque hi ha actualment entre Nou Barris i Sant Andreu, tot contemplant, per facilitar l'accés a la Meridiana des dels dos districtes.Aquests plans, però, són el resultat d'uns estudis previs que ni tan sols tenen càlcul econòmic de quan costarien i que s'haurien de fer tramitar el mandat vinent. "Encara s'ha de materialitzar en un projecte executiu", que si fos ràpid, implicaria que. Així ho ha explicat la tinent d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, en atenció als mitjans.Tanmateix, el que sí que es vol deixar aprovat definitivament és el projecte de l'àmbit entre Felip II fins a Fabra i Puig. La proposta municipal, que va incomodar els veïns perquè consideren que ja hi haque acaben utilitzant l'avinguda com una parada encoberta i que això no quedava resolt, sinó que potenciava el pas dels autobusos, ara compta amb una declaració d'intencions de l'Ajuntament. Es volen expulsar gran part d'aquests gestions d'autocars a la Meridiana.Aquesta concentració d'autobusos, que es donen especialment a l'altura de la Sagrera, es preveu solucionar amb unesque el govern municipal compten que arriben "a bon port". "Li hem demanat a la Generalitat que ens ajudi", ha apuntat Janet Sanz, en referència a un moviment "d'autobusos que entren i surten de la ciutat" i que afecten a competències de l'administració catalana, ha subratllat. Així, el pla passa perquè el Departament de Territorique hi haurà a les Glòries. El pla és "que a l'avinguda Meridiana" no hi hagi autobusos "aturats, generant tantes complicacions de fum i soroll", s'ha compromès Sanz.Pel que fa a la novetat presentada aquest dimecres, sobre els plans de transformació que haurien d'arribar el mandat vinent, més enllà de Fabra i Puig, el gran canvi és la intenció d'acabar amb el desnivell de l'actual "autopista urbana" a l'entorn del passeig de Valldaura. Allà, amb una nova configuració es fariai se solucionaria amb una intervenció urbanística l'actual diferència d'alçades. La idea és "potenciar la connexió entre barris i eliminar una frontera", ja que la Meridiana "mantindria les mateixes característiques en aquest punt que a la resta del tram". Això significaria queper passar d'una banda a l'altra.La intervenció prevista té altres elements destacats pel consistori. Un d'aquests canvis és que-que queda per sota de l'actual avinguda- i fa que hi aparegui, per contra,. A més, si actualment hi ha cinc carrils d'entrada i quatre de sortida, a l'avinguda, els plans són treure'n un de cada sentit. També es proposa encabir, entre els dos sectors de pas de vehicles, uncentral ample, bidireccional i segregat.Alhora, el guany de zona verda es materialitzaria amb 1.200 arbres nous i més de 54.000 metres quadrats de parterres. Igualment, la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha exposat que la voluntat del canvi de mobilitatamb la intenció de "demostrar que una gran autopista pot ser un carrer". En aquest sentit, es doblarien els passos de vianants actuals del tram, que en són nou i estan distanciats per uns 300 metres de mitjana, fins arribar als 18 punts de creuament.Tot això, si s'acaba executant, tocarà la Meridiana fins al pont de Sarajevo. A partir d'aquell punt, la Generalitat s'hi hauria d'implicar per continuar la transformació de la via, ha puntualitzat el govern barceloní.

