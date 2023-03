Un català de 24 anys, entre els 111 estudiants més brillants d'Espanya segons una llista mundial

, unde vint-i-quatre anys graduat en Lideratge Emprenedor i Innovació, ha estat triat entre elsde la nova convocatòriaLaselecciona els deu millors perfils menors de 25 anys de les onze principals àrees de coneixement, incidint en la seva capacitat de generar impacte social i transformador. És una agenda laboral global que té com a propòsit generar una comunitat de professionals amb talent i crear un pont entre ells i un ecosistema d'empreses com a P&G, Fever, Novartis, McKinsey.Després d'un grau superior d', Pere Vericat va cursar el grau(Lideratge Emprenedor i Innovació) a Barcelona. Va començar en 2018, i entre els projectes que va posar en marxa dins de la carrera està, unaque ajuda a connectar a les empreses tradicionals amb la generació Z i que actualment està liderada per un altre LEINNer de l'equip de Pere. Tenen com a clients empreses de l'IBEX35, com Repsol, CaixaBank-Imagin i BBVA.Va ser durant la Business Mission de LEINN aquan va entendre que el seu camí professional era a, li va encantar la cultura organitzacional de l'empresa i les possibilitats que oferia als seus empleats. Després d'unes pràctiques en Google ha arribat a treballar a les oficines deon ara és Associate Account Strategist. Ajuda a petites i mitjanes empreses a créixer dins de l'ecosistema digital a través de Google Ads. A més, ha estudiat tambéa lamentre realitzava el Grau de Lideratge Emprenedor.

