Els eixos verds a Barcelona poden reduir el consum d'antidepressius un 13%, segons un estudi

La implementació d'al llarg de tota la ciutat de Barcelona comportaria una "reducció considerable" en els problemes de salut mental, segons un estudi liderat per l'(ISGlobal). D'aquesta manera, una major superfície de zones verdes permetria prevenir cada any un 14% dels casos de mala salut mental, i reduir un 13% de les visites a professionals de la salut mental.L'estudi de l'també estima que l'ús de tranquil·litzants o ansiolítics es podrien prevenir en un 8%. Finalment, pel que fa a l'ús dels antidepressius, un 13,4% es veurien mitigats anualment.La recerca ha conclòs que la reducció de persones afectades es deuria la mitigació de la contaminació atmosfèrica, el soroll i la calor, per la seva capacitat per a reduir l'estrès, i també per la seva relació amb una major activitat física i interacció social. Fins i tot, l'estudi, publicat en la revista Environment International, ha anat més enllà determinant que la prevenció de casos de salut mental es traduiria en unanuals en costos directes i indirectes de salut mental.Les conclusions extretes de l'estudi són el resultat d'una anàlisi feta a partir del supòsit que elde l'Ajuntament de Barcelona s'executi per complet, un fet que comportaria un increment d'un 5,7% en la superfície verda de la ciutat. Una fita que s'assolirà si un de cada tres carrers es transforma en corredors verds, tal com marca la proposta de l'administració.La investigadora de l'ISGlobal i executadora de la recercaalerta de la situació: "Barcelona té un problema que ha de solucionar de manera urgent". L'especialista subratlla que només l'11% de la ciutat està ocupat per espai verd -tenint en compte que Collserola, aglutina el 60% d'aquest.

