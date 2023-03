Candidats a les eleccions municipals 2023 a l'Hospitalet de Llobregat: llista completa

Núria Marín, candidata del PSC a l'alcaldia

Jaume Graells, candidat d'ERC a l'alcaldia

Miguel García, candidat de Ciutadans a l'alcaldia

Manuel Domínguez, candidat d'En Comú Podem a l'alcaldia

Sonia Esplugas, candidat del PP a l'alcaldia

Teresa Rubio (Junts) i Mónika Tena (CUP), aspirants a l'alcaldia

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Marín (PSC)

Núria Marín (PSC): 14 regidors.

Antoni Garcia (ERC): 5 regidors.

Miguel García (Ciutadans): 4 regidors.

Ana M. González (En Comú Podem-Guanyem): 3 regidors.

Sonia Esplugas (PP): 1 regidor.

L'afronta unes noves eleccions municipals sense massa emoció., elegida per majoria absoluta fa quatre anys, no espera massa competició i arrancarà la campanya amb l'objectiu de mantenir el control en solitari del consistori. Un cop arxivada la investigació sobre l'alcaldessa pel cas Consell Esportiu , el gran episodi de la legislatura, Marín tindrà com a principal rival Jaume Graells , excompany de partit i de govern, que serà candidat d'Regidora des del 1995 i alcaldessa des del 2008 agafant el relleu de, res fa pensar que Marín pugui perdre l'alcaldia el pròxim 28 de maig. La incògnita és si el cas Consell Esportiu li pot fer perdre laaconseguida el 2019 per la mínima, malgrat que la investigació ha quedat en res. La victòria de l'actual batllessa, però, sembla clara en una de les granssocialistes al. De fet, els únics tres alcaldes de l'Hospitalet de Llobregat enhan estat delERC ha volgut aprofitar la batalla interna al PSC pel cas Consell Esportiu anant a buscar com a candidat Graells, qui va denunciar les presumptescomeses pels llavors companys d'equip delencapçalat per Marín. Amb un cap de cartell amb aquest historial, els republicans buscaran donar batalla al PSC, en una estratègia similar a la de Santa Coloma de Gramenet . L'objectiu serà millor els quatre regidors actuals i evitar que els socialistes revalidin la majoria absoluta. L'Hospitalet serà un dels vuit municipis en què ERC es presentarà amb EUiA repeteix candidat quatre anys després.tornarà a representar la formació taronja a l'Hospitalet de Llobregatdesprés que el 2019 aconseguís colar-se com a tercera força amb tres regidors.Llavors, però, comptava amb un creixement de Ciutadans tant acom a l'que ara no és tal. Així doncs, el repte amb el partit d'en dissolució i serà superar el llindar del 5% per mantenir representació al consistori.Elsestrenen candidat a l'Hospitalet de Llobregat ambconcorrerà per primer cop a les eleccions amb marca pròpia, ja que fa quatre anys va presentar-se en coalició amb. L'objectiu, al fortí del PSC i amb la competència d'ERC, serà també mantenir representació al consistori després que fa quatre anys aconseguís tres regidors.Elrepetirà candidata a l'Hospital de Llobregat amb. És actualment l'única representant de la formació popular al consistori, ja que als comicis de fa quatre anys només va superar el 5% dels vots per un 0,16%. Ara, però, amb Ciutadans en caiguda lliure i sense competència en l'espai de la dreta, el PP voldrà, com a mínim mantenir, i fins i tot millorar els resultats del 2019.i la, fora ara del consistori, lluitaran per superar la barrera del 5% que els obri les portes de l'ajuntament. Per part de la formació de, presentaranper intentar millorar el 3,46% dels vots que van assolir el 2019. Pel que fa a la formació anticapitalista, presentaràcom a candidat després que fa quatre anys aconseguissin el 2% dels vots.Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a l'Hospitalet de Llobregat, amb unade l'electorat que va escollir els

