Biosca i Torà marxen de la Segarra i s'incorporaran al Solsonès

Els cinc regidors del consistori de Biosca al Ple votant a favor del canvi del municipi a la comarca del Solsonès Foto: Anna Berga

L'alcalde de Torà, Magí Coscollola, i el de Biosca, Josep Puig, després que el ple de Biosca hagi aprovat el canvi al Solsonès Foto: ACN / Anna Berga

El ple deha aprovat aquest dimecres deixar de formar part de lai adscriure's al. Aquest punt ha estat l'únic de l'ordre del dia is'ha aprovat sense sorpreses amb els vots favorables dels 5 regidors que formen el consistori, tots del grup de. L'alcalde d'aquest municipi de 180 habitants,, ha qualificat el ple "d'històric". "Ha costat 13 anys arribar en aquest punt i ja hi som", ha celebrat.Per la seva banda,també ratificarà el canvi al Solsonès al ple que celebrarà aquest dijous a les nou del vespre. Així, a partir de les eleccions municipals del 28 de maig, els dos municipis deixaran de formar part de la Segarra i els vots que es registrin ja computaran pel Consell Comarcal del Solsonès.Biosca ha celebrat aquest dimarts unaper ratificar la seva marxa de la Segarra per passar a formar part del Solsonès, tal com preveui que també inclou el municipi veí de Torà. De fet, al Ple hi ha assistit, a banda dels regidors del mateix consistori, representants de l'Ajuntament de Torà, entre ells l'alcalde,El Ple ha tingut com a únic punt del dia la ratificació del canvi de comarca, que ha estat aprovada per unanimitat per part dels cinc regidors. Tant els membres del consistori com la desena de persones que s'han aplegat de públic, entre els quals regidors de Torà,ha afirmat l'alcalde de Biosca, Josep Puig, moments després de finalitzar la sessió. Això sí, ha admès que ha estat un procés "que ha costat molt" i que s'ha allargat 13 anys, encara que "ha valgut la pena".Puig ha afirmat que a la comarca de la Segarra han estat bé, però que. Un d'aquests ajuts ha de contribuir a la millora de les comunicacions a les masies del municipi, ha exemplificat Puig, que confia que aquesta mesura ha de servir per combatre la despoblació.Per la seva banda,. L'alcalde d'aquesta població, Magí Coscollola, ha explicat que diversos regidors han assistit al Ple de Biosca per "donar suport i recolzar" el municipi veí, ja que ha estat un procés que han dut a terme conjuntament. També confia que dijous no hi hauran sorpreses i el Ple de Torà també aprovarà el canvi d'adscripció comarcal.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor