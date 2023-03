Lessón reconegudes arreu del món, tant per la seva forma rodona com pel seu sabor tan característic. Tant si ets consumidor habitual o si les odies, cal reconèixer que les galetes formen part del nostre imaginari col·lectiu. Fins i tot els més experts de la matèria consideren que hi ha diverses formes de menjar les galetes: a petites mossegades o separant-la per la meitat.L'origen d'aquestes galetes es troba a la ciutat de Nova York, quan(Nabisco) va crear la recepta que fins ara continua intocable. Des del 1912, data de la invenció, Oreo no ha deixat d'estendre's fins a arribar a tots els països del món.La població del gegant asiàtic, però, no va acabar d'entendre l'èxit de les galetes per dos motius: en primer lloc, el paladar dels xinesos consideravael producte tenint en compte la dieta a què ells estaven acostumats i, en segon lloc, que ni lani els ingredients encaixaven, ja que estaven normalitzades les galetes de neula, tal com explica en el seu canal de Youtube Adrián Hevia.Així doncs, cinc anys després que la coneguda marca de galetes aterrés a la, el 2001 l'empresa va estudiar el motiu pel qual les vendes no acabaven de correspondre a la resta de països on estaven establerts. L'empresa va decidir fer undel producte adaptant-lo a les peticions dels usuaris: que fossin rectangulars i menys dolces. Ara, són lesal país.

