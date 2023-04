On es poden cobrar els premis?

En el cas de cobrar fins a 120 euros , es pot cobrar el premi en qualsevol establiment de loteria o qualsevol altre local on es permeti vendre-la: bars, restaurants, estancs...

es poden cobrar a qualsevol oficina de CaixaBank (també des del compte) o a l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis de Loteries de Catalunya, situat al de Barcelona. Has aconseguit més de 150.000 euros? Pots fer servir el mateix procediment, o a l'oficina o a CaixaBank.

Fins quan es pot cobrar la Grossa de Sant Jordi

Si l'has comprat per internet

En el cas d'arribar a guanyar fins a 600 euros , tot l'import es dipositarà al moneder de Loteries de Catalunya. En el cas de voler traspassar-los al compte bancari, es podrà fer sense problemes, però no serà de manera immediata. Tot dependrà de l'entitat bancària que tingui cada usuari.

El 23 d'abril és el dia dels llibres, dels enamorats, de la companyia i dels plans familiars, amb amics o en parella. Enguany, ha estat el de la mort del cavaller, que va desobeir l'ordre de l'emperador Dioclecià de perseguir els cristians i va ser martiritzat i decapitat. I, amb motiu d'aquesta data, Loteries de Catalunya celebra el sorteig de la Grossa de Sant Jordi. Us expliquem tot el que necessiteu saber.

Hi ha dues opcions per cobrar els premis de la que es determinaran per l'import guanyat (en el cas de guanyar, òbviament) en el sorteig.

