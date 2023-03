Barcelona retirarà el monument franquista als caiguts del Castell de Montjuïc

L'retirarà elen les pròximes setmanes, segons ha avançat betevé. Preguntat per aquesta informació, el regidor de Memòria Democràtica,, ha defensat aquest dimecres que el consistori l'ha de fer desaparèixer de l'espai públic.Rabassa ha recordat que aquest monument servia per explicar l'arquitectura del castell i, per tant, contextualitzar i permetre explicar sobretot als joves què va ser el franquisme i com va ser la repressió que va imposar. Ara, el govern municipal està redactant el projecte per poder materialitzar el projecte, en unL'Ajuntament ha comunicat les seves intencions aquest mateix dimecres a la, segons ha informat Rabassa, i el fet que el monument no estigui inventariat i no tingui un valor històric específic fa que la retirada no topi amb cap escull legal. Pel que fa a la part de l', l'escultura quedaria emmagatzemada al dipòsit d'obres del

