Clara Ponsatí retreu a la presidenta de l'Eurocambra que no hagi fet res davant la seva «detenció il·legal»

A primera hora del matí,ha agafat un avió cap a Amsterdam i, des d'allà, un tren fins a Brussel·les, on ha assistit al ple del Parlament Europeu poques hores després de ser posada en llibertat per ordre del jutge del Tribunal Suprem. Dimarts, Ponsatí va tornar de l'exili i va ser detinguda pels Mossos, una detenció que segons la seva defensa va ser "il·legal", perquè té immunitat. Davant dels eurodiputats, i davant la presidenta de l'Eurocambra,, la de la Comissió Europea,, i el del Consell Europeu,, Ponsatí ha denunciat que se li han vulnerat els drets i ha retret a Metsola que no hagi actuat en defensa de la seva immunitat com a europarlamentària.Roberta Metsola, ha decidit derivar al comitè d'Afers Jurídics, presidit per l'eurodiputat de Ciutadans, la petició de protecció de la immunitat feta per l'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, després de la seva detenció a Barcelona i posterior posada en llibertat. La presidenta de la cambra ha anunciat la decisió en el ple i posteriorment Ponsatí ha pres la paraula per retreure a Metsola que no hagi donat resposta a la seva sol·licitud. "És una política de la presidència o és una actitud que reserva només als catalans?", ha preguntat l'eurodiputada, que ha lamentat que Metsola "passi el cas burocràticament" davant una detenció "il·legal".Ponsatí ha estat contundent amb la presidenta de l'Eurocambra. "i defensar aquesta cambra; ahir se'm va detenir, vaig demanar una defensa de la meva immunitat, i no he obtingut resposta", ha afirmat. Ponsatí s'ha preguntat si aquesta falta de defensa de la immunitat davant d'una detenció d'un membre de l'Eurocambra és habitual en una presidenta o bé només passa quan els afectats són catalans.La dirigent independentista ha assegurat que la seva detenció es va comunicar a la presidenta del Parlament Europeu de manera "immediatament". "Vam demanar que actués per defensar la immunitat i ara per ara no ho ha fet. És una situació molt lamentable que deixa el Parlament Europeu en molt mal lloc", ha afirmat. Ponsatí ha arribat acompanyada de. En una breu atenció als mitjans abans d'entrar a l'hemicicle, ha agraït als parlamentaris que li han fet costat davant d'una "detenció tan irregular" com la que va patir dimarts a Barcelona.A la tribuna, Ponsatí ha dit que se li ha violat la immunitat i cap autoritat europea ha fet res. "Espanya està violant els nostres drets i la llibertats, però sempre es veurà protegida; no deixarem de lluitar per l'autodeterminació per assolir els nostres drets polítics", ha afirmat.L'eurodiputada no ha tancat la porta a comparèixer davant de, que l'ha citada a declarar elen el marc de la causa per desobediència per l'1-O. "No tinc especials ganes de parlar amb cap jutge", ha dit. Ponsatí estava perseguida per un delicte de sedició, però amb la reforma del codi penal això va canviar a desobediència, un delicte que no implica pena de presó i que va facilitar que es decidís, cinc anys després, a fer el pas de tornar a Catalunya.

