Lai elhan acordat que l'deixi de tenir exempcions fiscals pel que fa a l'(ICIO) i les. Segons un comunicat conjunt, la Conferència Episcopal amb el vistiplau de la Santa Seu ha acceptat pagar aquests gravàmens per "equiparar el règim fiscal de l'Església catòlica amb les entitats sense ànim de lucre, conforme al principi de no privilegi i no discriminació".El govern espanyol derogarà l'orde ministerial de 5 de juny de 2001 que regulava la inclusió de l'en l'acord entre l'estat espanyol i lasobre afers econòmics. Aquestes duesno eren comunes amb la resta d'entitats no lucratives, amb qui l'Església comparteix exempcions recollides a la llei de mecenatge com seria la que afecta l'o l'. En el cas de l'ICIO i les Contribucions Especials, les exempcions derivaven d'acords bilaterals entre el govern espanyol.Aquest dimecres es fa efectiu l'acord que hi posa fi mitjançant l'intercanvi de notes entre el govern espanyol i la nunciatura apostòlica. Aquests beneficis fiscals afectaven la Conferència Episcopal,religioses així com. En el cas de l'ICIO l'exempció estava limitada a béns destinats a fins propis de l'Església.Laja havia qüestionat l'ús d'aquesta exempció. Un jutjat deva aplicar per primer cop el 2018 una sentència europea en la denegació de l'exempció a un col·legi deque pertanyia a unareligiosa perquè no considerava que estigués destinat a finalitats estrictament religioses.

