A la mare gestant se li obliga des del principi a lliurar la criatura que gestarà i renuncia abans del part, fins i tot abans de la concepció, a qualsevol dret derivat de la seva maternitat.

que gestarà i renuncia abans del part, fins i tot abans de la concepció, a qualsevol dret derivat de la seva maternitat. S'obliga també a sotmetre's a tractaments mèdics que posen en risc la salut i que comporten riscos addicionals a les gestacions resultants d'una relació sexual.

que posen en risc la salut i que comporten riscos addicionals a les gestacions resultants d'una relació sexual. Renuncia al seu dret a la intimitat i la confidencialitat mèdica; es regulen per contracte qüestions com la interrupció de l'embaràs o la reducció embrionària , com serà el part (per cesària), què pot menjar o beure, es fixen els seus hàbits de vida , se li prohibeixen les relacions sexuals, se li restringeix la llibertat de moviment i de residència .

, com serà el part (per cesària), què pot menjar o beure, es fixen els seus , se li prohibeixen les relacions sexuals, se li . La mare gestant està obligada a sotmetre's a proves a l'atzar sense avís previ de detecció de drogues, alcohol o tabac, segons la petició de la futura mare.

a l'atzar sense avís previ de detecció de drogues, alcohol o tabac, segons la petició de la futura mare. I, finalment, s'atribueix a la mare que encarrega la gestació la decisió sobre si la mare gestant ha de seguir o no amb vida en cas que patís alguna malaltia o lesió potencialment mortal.

a través de la gestació subrogada., l'actriu tornarà a ser mare a través d'aquesta pràctica que vulnera els drets de les criatures i de les mares gestants, segons la legislació actual de l'estat espanyol. La notícia ha donat la volta al país després que la revistahagi publicat aquesta informació en portada aquest dimecres.La gestació subrogada és il·legal a l'Estat perquè vulnera els drets de les criatures i de les mares gestants. Ho recorda el Tribunal Suprem en una sentència recent en què també dictamina que una mare pernomés pot filiar un bebè nascut persi segueix els tràmits d'adopció. D'aquesta manera, s'oposa al fet que es pugui filiar directament el menor.La justícia recorda que la gestació subrogada vulnera els drets humans, la legislació europea i l'estatal i declara que el contracte comporta un dany a l'interès superior del menor i una explotació de la dona que són. Tots dos són tractats com a "mers objectes", no com a persones dotades de la dignitat pròpia de la seva condició d'éssers humans i dels drets fonamentals inherents a aquesta dignitat.En definitiva, s'imposen a la gestant unes limitacions de la seva autonomia personal i de la seva integritat física i moral incompatibles amb la dignitat humana.D'altra banda, el futur nen, que es priva del dret a conèixer els seus orígens, és tractat com un objecte de canvi, es "cosifica", diu la sentència. L'que suposen els contractes de gestació subrogada es denuncia expressament en una resolució del Parlament Europeu del desembre del 2015.Tot i els convenis internacionals i les disposicions legals que declaren la nul·litat de ple dret d'aquesta pràctica i prohibeixen la publicitat que atempta contra la dignitat de la persona, la realitat és que lesa l'Estat, i que una criatura nascuda a l'estranger, fruit d'una gestació subrogada comercial, entra a Espanya i queda integrada de manera estable en un nucli familiar.