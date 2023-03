Com va ser el judici a Laura Borràs?



Després que el judici per la gestió de Borràs al capdavant de la ILC quedés vist per sentència, Nació va analitzar tots els protagonistes del cas. Aquest és l'1x1 del judici, amb la mateixa Borràs, Isaías Herrero i Andreu Pujol com a principals implicats.