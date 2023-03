Detingut un guia del Museu de Badalona per agredir sexualment a quatre nenes

Nova agressió sexual a. Un guia delromà del municipi ha estat detingut per haver realitzat tocaments a quatre nenes, segons ha avançat La Vanguardia. En concret, eren alumnes d'una escola d'que estaven fent una visita a les instal·lacions quan l'autor dels fets les hauria agredit sexualment.Tal com explica el mateix diari, elsdel municipi del Maresme es van desplaçar fins al lloc dels fets per detenir el treballador del museu després de rebre una denúncia per part dels professors del col·legi. L'de Badalona i la direcció del museu han pres mesures, però per ara no s'han especificat quines.En paral·lel, la policia catalana investiga noves agressions sexuals al centre comercial Màgic Badalona . Aquest mateix dimarts es va conèixer que hi ha oberts fins a quatre possibles casos als lavabos del centre comercial, similars als de la violació grupal que va transcendir fa unes setmanes . L'Ajuntament de Badalona ha anunciat que reforçarà la seguretat exterior i interior del Màgic per evitar nous casos d'agressions masclistes a menors.

