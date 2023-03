Sanitat retira diversos lots d'un antidepressiu molt conegut: si el tens, torna'l a la farmàcia

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (coneguda com AEMPS) ha emès una alerta sanitària per retirar diversos lots d'un medicament antidepressiu molt concret i conegut pels usuaris: la Duloxetina, fàrmac fabricat pels laboratoris Sandoz. Per això mateix molts compren el producte comercial, que respon al nom de Duloxetina Sandoz.



Per quin motiu es retiren aquests lots del medicament? Segons l'agència, s'ha detectat "una impuresa per sobre dels límits establerts". En cap cas s'ha concretat de quina impuresa concreta es tracta ni en quin excés s'ha sobrepassat el límit.

DULOXETINA SANDOZ 30 MG CÀPSULES DURES GASTRORRESISTENTS EFG, 28 càpsules (NR: 79569, CN: 705511)

DULOXETINA SANDOZ 60 MG CÀPSULES DURES GASTRORRESISTENTS EFG 56 càpsules (NR: 79570, CN: 729570)

DULOXETINA SANDOZ 60 MG CÀPSULES DURES GASTRORRESISTENTS EFG , 28 càpsules (NR: 79570, CN: 705512)

En el cas dels tres models, es veuen afectats aquestes dates de caducitat:

DULOXETINA SANDOZ 30 MG CÀPSULES DURES GASTRORRESISTENTS EFG, 28 càpsules (NR: 79569, CN: 705511) Lote: R77, data de caducitat 31/01/2024 Lote: R975, data de caducitat 30/04/2024 Lote: S0024, data de caducitat 31/01/2025 Lote: S0595, data de caducitat 30/04/2025

DULOXETINA SANDOZ 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 56 cápsulas (NR: 79570, CN: 729570) Lote: R1073, fecha de caducidad 30/04/2024 Lote: R133, fecha de caducidad 31/12/2023 Lote: S0199, fecha de caducidad 31/01/2025

DULOXETINA SANDOZ 60 MG CÀPSULES DURES GASTRORRESISTENTS EFG , 28 càpsules (NR: 79570, CN: 705512) Lote: R1214, data de caducitat 31/07/2024 Lote: R76, data de caducitat 31/12/2023 Lote: S0482, data de caducitat 31/03/2025



Què és la duloxetina?

És un antidepressiu que inhibeix el dolor neuropàtic, aquell que afecta de manera molt severa els pacients diabètics, de fibromiàlgia o els que pateixen ciàtica. També es fa servir molt per tractar una depressió severa. És un dels que es toleren millor i una de les primeres opcions per part dels metges.



