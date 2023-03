Com funcionen els consells comarcals?

Què són i a què es dediquen els consells comarcals?

Com es calcula el nombre de consellers comarcals?

Qui tria els consellers comarcals?

Quins requisits hi ha per ser conseller comarcal?

Quants consells comarcals governa cada partit a Catalunya?

Les eleccions municipals són més que la batalla pels ajuntaments. Les estructures supramunicipals com l’o les diputacions depenen del resultat dels comicis del 28-M, que també marquen la configuració dels. Qui tria els membres d'aquests consells? Com es decideix el nombre de consellers comarcals? Ho repassem a continuació.Els consells comarcals formen part dels ens supramunicipals reconeguts en l’article 83 de l’i estan reconeguts legalment des del 1987. Tenen competències en matèria dei les delegades per lao els municipis de la comarca com ara la promoció turística, els esports, la joventut o les escombraries.La principal funció dels consells comarcals és ser una, que asseguri laque, per les seves característiques, no poden disposar-ne. A més dels abans esmentats poden, per exemple, coordinar el transport escolar entre municipis, fer obres o prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als pobles més petits.ActualmentÉs un per cada comarca catalana excepte el es va dissoldre el 2019 – i la–té una variant en forma de consell general–. Com a organització disposa d’un òrgan col·legiat format per un ple i un president. En formen part alcaldes i regidors, que passen a ocupar els càrrecs de consellers comarcals. El ple escull un president.El nombre de membres dels consell comarcals depèn del. Els territoris de fins a 50.000 tenen 19 consellers; entre 50.001 i 100.000, en toquen 25; dels 100.000 residents al mig milió, 33; i si hi ha més de mig milió de residents el nombre és de 39 consellers comarcals.A diferència de les eleccions municipals els consellers comarcals són d'i els encarregats són elsdels partits de la comarca. Els resultats dels partits a les eleccions decanten quants consellers pot triar cada entitat política, combinant el percentatge de vots amb el de regidors de tota la comarca. El nombre de vots totals té més pes (dos terços) que la xifra de regidors que el partit hagi tret (un terç). Un cop agrupats es reparteixen amb laEl principalper ser conseller comarcal és el de ser. Per tant, també han de complir amb els supòsits queen cas de ser advocat o procurador d'una part en un procés en contra de l’ajuntament o si es tenen contractes finançats –directament o indirectament– per la corporació municipal. Els regidors poden triar si renunciar al càrrec o a la causa d’incompatibilitat.Actualment,és el partit amb més alcaldies i, per tant, també lidera el nombre de consells comarcals governats, seguit peri el. Dels, els republicans en presideixen 19. Són 12 més que els que havia aconseguit el 2015. Per la seva banda, Junts en governa 16, 13 menys que en l’anterior cicle electoral. A més distància, el segueixen els cinc consells comarcals governats pels socialistes.

