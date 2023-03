El Govern pagarà 100.000 euros perquè Miki Núñez tingui estilista

L'busca estilista per a. El cantant de Terrassa és la nova imatge d'una campanya de l'ens per promoure la moda circular , és a dir, de l'ús de, i ha licitat el contracte, per valor de 100.000 euros en dues anualitats, per l'artista i el seu equip musical.Segons ha avançat El Món, l'ARC justifica la necessitat del contracte perquè, un cop demostrada l'efectivitat de posara apadrinar causes sostenibles, "no disposa ni deni deper fer les tasques d'assessorament i vestimenta d'artistes".El futur estilista de Núñez i els 7 membres del seu grup hauran d'assessorar-los en el vestuari per les actuacions de la properade l'artista, incloent-hi els concerts, els actes promocionals o qualsevol altre acte públic.Així doncs, podran col·laborar amb Miki Núñez i els membres del grup per trobar els vestits més adequats - si no hi ha acord, prevaldrà la decisió dels artistes -,als vuit membres per a cada acte i actuació, que hauran de ser, tant per a les actuacions de caràcter més festiu com per a les que requereixin un compromís més formal.

