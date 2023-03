L'Estadi Olímpic alimenta el retorn de Messi al Barça

Segons BSM, que gestiona l'Estadi Olímpic, estaven fent proves amb el marcador i l'operari ha posat això. Com qui diu 1, 2, 3 quan prova un micròfon. Però amb molta més intenció. https://t.co/7H55qcdcJ6 — Carlos Baraibar (@carlosbaraibar) March 28, 2023

Els rumors sobre el retorn dealno paren de créixer a mesura que avancen els dies. Les paraules delassegurant que tot depèn de, el mateix president assegurant que l'argentí té les portes obertes... i l', casa del club la pròxima temporada mentre es reforma el, no ha ajudat a calmar les expectatives.​I és que durant unes proves als marcadors de l'estadi situat a, es va poder veure projectat el text "". La imatge es va fer viral a través de les xarxes socials, però realment només ha estat la broma d'un operari. Això és el que ha explicat el periodista de Catalunya Ràdio, que assegura que és la justificació que ha rebut de Barcelona Serveis Municipals, qui gestiona l'Estadi.Més enllà de l'anècdota, la realitat és que l'excapità blaugrana no ha renovat encara el seu contracte que el vincula ali que acaba al final d'aquesta temporada. Segons expliquen diversos mitjans en els últims dies, el club català està treballant en el possible retorn de l'argentí, que també el veuria amb bons ulls. El, doncs, es preveu intens pel Barça.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor